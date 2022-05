San Felice, ecco l’Iban per versare i contributi pro Ucraina

San Felice del Benaco. Il comune di San Felice informa con una nota che “a seguito della sottoscrizione dell’ordine del giorno congiunto della maggioranza e delle minoranze ‘di vicinanza, mobilitazione e solidarietà per il popolo ucraino’, alle diverse iniziative già in atto si aggiunge anche la possibilità di effettuare donazioni liberali”.

“Nell’ordine del giorno si è espressa la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio a ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa. Il consiglio comunale si è quindi impegnato a far sentire al popolo ucraino, reazione e vicinanza della cittadinanza individuando iniziative di supporto umanitario e proposte di solidarietà e sostegno per esuli e rifugiati, secondo le modalità definite dalle autorità competenti”.

“Con le diverse proposte intraprese, anche in virtù delle numerose richieste pervenute da parte della cittadinanza, è possibile da ora ora effettuare anche ‘Donazioni liberali per emergenza Ucraina’, al fine di poter contribuire e partecipare alle attività che l’amministrazione comunale tramite l’area Servizi Sociali, attiverà per fronteggiare la situazione derivante dal conflitto in Ucraina. E’ possibile versare direttamente su conto corrente le somme che i cittadini vorranno, con la causale ‘Fondi Ucraina’, che saranno utilizzati per far fronte all’emergenza in atto. IBAN: IT95G0760103200001050131315 BIC (SWIFT): BPPIITRRXXX”.