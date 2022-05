Ail Brescia l’assemblea approva il bilancio e rinnova le cariche

Brescia. L’assemblea di Ail Brescia (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) ha approvato all’unanimità il bilancio dell’attività della onlus e ha votato per il rinnovo delle cariche sociali. Giuseppe Navoni è stato confermato presidente dal consiglio.

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un saldo positivo di amministrazione di 359.865 euro al netto delle imposte. I proventi complessivi annui sono stati pari a 1.172.630 euro, mentre i costi sostenuti ammontano a 810.518 euro.

Nel suo discorso all’assemblea il presidente ha elencato le iniziative realizzate e i progetti in costruzione, come l’intervento da 1,2 milioni di euro per l’ampliamento del reparto di Ematologia dell’ospedale Civile di Brescia che “prevede il raddoppio degli spazi riservati al ricovero dei pazienti ematologici adulti. Questo progetto, presentato alla fine del 2021, ci permetterà di creare nuove camere singole a pressione positiva, fornite di bagno e completamente arredate ed attrezzate con video sorveglianza e telemetria. I pazienti potranno tutti essere ricoverati al suo interno evitando appoggi di fortuna in altri reparti del nostro Ospedale. Risulta evidente che ci sarà una riduzione delle infezioni opportunistiche ed una maggiore igiene e privacy”.

Navoni ha parlato anche delle Case di Accoglienza che “hanno continuato il prezioso lavoro di ospitalità gratuita delle famiglie. L’Assistenza Domiciliare è rimasta attiva permettendo ai più fragili e difficilmente trasportabili, prestazioni infermieristiche e trasfusioni di sangue. Verso la fine dell’anno scorso anche i volontari hanno potuto tornare in presenza nei D.H. Il prezioso Servizio di Psicologia Ail ha continuato ad operare nonostante il difficile momento e le nostre psicologhe hanno contribuito a sostenere, oltre gli ammalati ed i loro famigliari, anche il personale sanitario del Civile pesantemente provato dalla situazione pandemica”.

“Il Centro di Ricerca Ail”, ha detto il presidente, “ha proseguito la sua preziosa attività producendo lavori di alta qualità ed innovativi. In questo centro si impegnano quotidianamente ricercatori di grande passione e qualità ai quali va il nostro più sincero ringraziamento. Nonostante le grandi difficoltà, la nostra oculata gestione economica ci permette di credere in un futuro migliore e garantire la realizzazione dei nostri progetti”.

Ecco i risultati delle elezioni del consiglio d’amministrazione che resterà in carica fino al 2024.

Presidente: Navoni Giuseppe.

Consiglieri: Baroni Monica, Bigoni Marta, Coccoli Fausto, Costa Michele, Filippini Franca, Guiscardi Laura, Lanfranchi Vittoria, Mensi Devid, Mio Dario, Mometti Rossella, Pinsi Gabriele, Riccardi Anna, Rossi Giuseppe, Tonini Gabriele.

Organo di controllo: Albano Nicola.

Collegio dei probiviri: Beschi Marcellina, Lombardi Adriana, Moreni Fiorangela, Savoldi Alfredo, Zanotti Domenico.