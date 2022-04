“Parole, colori, gesti di pace”, la solidarietà della zona Nord per l’Ucraina

Brescia. «Una rete di solidarietà che non smette mai di stupire e che ci permette di sperare che un mondo migliore sia possibile. Non possiamo che ringraziare i bambini e le bambine, le loro famiglie, i comitati genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia e il consiglio di quartiere di Borgo Trento per quello che sono riusciti a fare, in collaborazione con il Comune e con il sostegno del cdq di Sant’Eustacchio». Così Gianfranco Missiaia, a nome del comitato provinciale di Unicef di cui è presidente, vuole ringraziare tutti i protagonisti del progetto “Parole, colori, gesti di pace”, che ha visto la sua conclusione nella bancarella solidale che si è tenuta nella mattina di sabato 30 aprile presso la sala civica di via Pasquali a Brescia.

Dalle 9,30 alle 13, sono stati tantissimi i visitatori che hanno donato un’offerta per l’emergenza Ucraina, ricevendo in cambio i lavoretti realizzati dai bambini e dalle bambine dell’Istituto Comprensivo. Nel complesso, sono stati raccolti 2887,71 euro, che, attraverso il Comitato Unicef Brescia, saranno devoluti interamente alla campagna “Emergenza Ucraina” di Unicef che, da febbraio 2021, ha potenziato i programmi e gli interventi umanitari sia in Ucraina, dove era già presente, che ai confini, a fronte dei milioni di profughi in fuga dalla guerra, tra cui tantissimi bambini.

Inoltre, grazie alla generosità delle famiglie dei plessi scolastici dell’IC Nord 1 (Melzi, Casazza, Battisti, Corridoni, Lana Fermi, 28 maggio, Piaget) è stato raccolto un grande quantitativo di materiale di cancelleria che il Comitato provvederà a destinare a parrocchie, associazioni, famiglie che, sul territorio bresciano, si stanno occupando dell’accoglienza di minori ucraini e del loro inserimento nelle scuole. Per fare richiesta, è sufficiente inviare una mail a comitato.brescia@unicef.it.