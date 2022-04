Dormitorio San Vincenzo, una giornata di shiatsu solidale per l’Ucraina

Brescia. L’associazione Dormitorio San Vincenzo Brescia, insieme con l’associazione “Shingen – Il Tocco”, ha organizzato una giornata solidale per la popolazione ucraina martoriata dalla guerra.

Sabato 30 aprile, presso la sede vincenziana di via Carducci 15/e a Brescia, nota con il nome di Casa San Vincenzo, è in programma una giornata di shiatsu aperta a tutti con offerta libera, il cui ricavato sarà totalmente devoluto ai profughi del conflitto russo-ucraino.

Tutti i cittadini interessati possono prenotare il proprio trattamento inviando una mail all’indirizzo ospitiamo@sanvincenzobrescia.it. La giornata sarà suddivisa in mattino – dalle 9,30 alle 12,30 – e pomeriggio – dalle 14,30 alle 17,30 -. Ogni trattamento avrà una durata tra i 40 minuti e un’ora.

“E’ un piacere per noi collaborare con l’associazione Shingen – Il Tocco”, ha commentato Giovanna Donati, responsabile progetti e volontariato di Casa San Vincenzo. “Stiamo lavorando a una serie di progetti in comune e quando ci hanno proposto questa idea l’abbiamo accolta molto volentieri. Il 30 aprile”, ha aggiunto, “potrebbe essere un’occasione per i nostri vicini di casa: li invitiamo tutti a iscriversi e a venire a vedere la nostra casa, per capire quello che facciamo e per parlare con noi. La nostra idea è quella di portare socialità positiva nel quartiere e sicuramente faremo altre iniziative aperte alla cittadinanza. Sono tutti invitati”.