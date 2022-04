“Brescia aiuta Ucraina”, la solidarietà ora fa rete

Brescia. Ora la solidarietà bresciana per i profughi ucraini ha un nome ed un coordinamento: «Brescia aiuta Ucraina», un piano finalizzato all’integrazione delle iniziative di aiuto volte al supporto dei cittadini in fuga dalla guerra, sotto l’egida di Fondazione Comunità Bresciana ed accanto a Comune, Provincia, Acb, Caritas e Terzo Settore, Confindustria Brescia, Apindustria, Associazione Artigiani, Confartigianato, Cna, Confcooperative. Una rete aperta a chiunque voglia aderire per meglio coordinare e gestire le tante iniziative intraprese per sostenere il popolo ucraino.

L’impegno di «Brescia aiuta Ucraina» si rivolge alle donne ed ai bambini in primis, con progetti di mediazione culturale, corsi di lingua italiana, sostegno alle madri lavoratrici, servizi familiari.

Per sostenere questa serie di attività Fondazione Cariplo ha aperto un fondo di 50 mila euro, con la promessa di arrivare a 125 mila se ne verrà raccolta una cifra analoga. Attualmente il fondo ammonta a 105mila euro con donazioni arrivate non solo dal bresciano, ma da tutto il territorio nazionale. Chi volesse contribuire può farlo sul sito www.fondazionebresciana.org. L’obiettivo è quello di poter offrire un lavoro ai profughi, come già ha fatto Federalberghi che, soprattutto sul Garda bresciano, ha aperto decine di posizioni lavorative, in un settore in cui la carenza di personale (soprattutto stagionale) costituisce un grande problema specialmente nella stagione turistica oramai alle porte.