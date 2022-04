Un fondo bresciano per gli operatori sanitari deceduti di Covid

Brescia. Parte da Brescia la proposta di istituire un fondo per le famiglie degli operatori sanitari, iscritti agli Ordini di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, deceduti a causa della Covid-19. Lo riferisce Bresciaoggi.

Si tratta di un plafond da 250 mila euro che ha ottenuto il via libera dal Consiglio nazionale. I contributi saranno destinati ad integrare quanto già previsto dai fondi attivati dal Governo e dalla Protezione Civile per le vittime sanitarie della pandemia. Ad ogni nucleo familiare sarà corrisposto un massimo di 10 mila euro. Un riconoscimento voluto per ricordare chi si è speso in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria, con generosità e dedizione e che ha perso la vita per questa causa.

A febbraio, dopo le polemiche per lo stop del Senato, il Consiglio dei ministri ha approvato un fondo da 15 milioni di euro per gli indennizzi alle famiglie dei medici e del personale sanitario morti per Covid .

“È un giusto riconoscimento che l’Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi”, aveva commentato in quell’occasione il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il via libera è un passaggio cruciale che “sana una grande ingiustizia” secondo il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli. È una questione di “giustizia, un fatto etico prima ancora che economico”.

Sono 370 i medici e gli odontoiatri morti durante la pandemia: di questi, 216 erano medici di famiglia, del 118, guardie mediche, specialisti ambulatoriali, liberi professionisti; 30 gli Odontoiatri a cui si aggiungono 90 infermieri.