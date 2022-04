Brescia, Pasqua solidale con «Brixia sorpresa 2.0»

Brescia. Si chiama «Brixia sorpresa 2.0» ed è l’idea pensata dai commercianti bresciani per sostenere, in occasione della Pasqua, le tante famiglie che affrontano ogni giorno i disturbi dello spettro autistico. Una scatola-sorpresa, contenente prodotti apprezzati da grandi e piccini, come dono pasquale che fa bene e fa del bene.

L’iniziativa è nata lo scorso anno, nel pieno del secondo lockdown, come modo per rilanciare il commercio e al tempo stesso dare una mano alle realtà benefiche.

Stavolta la generosità degli esercenti bresciani si è rivolta ad Autisminsieme e ha coinvolto nomi importanti dell’artigianato e del commercio made in Brescia (Amaro Zerotrenta; Brababanzè; I Cioccolatini di Gio’; RépubliqueFabrique; TraMe Arte; Verlab -Estetista Cinica)

La box contiene sei sorprese fatte di spirito bresciano, giochi educativi, golosità, creazioni di cucito hand made, fiabe da Indossare e prodotti di bellezza. Il 10% del ricavato verrà devoluto in beneficenza a Autisminsieme, mentre il ricavato dei prodotti dell’Estetista cinica sarà completamente devoluto in beneficenza.

È possibile prenotare la propria box, del costo complessivo di 49 euro, sui siti delle realtà sopraccitate o direttamente nei rispettivi negozi.

Autisminsieme si occupa di sostenere interventi e progetti a favore di bambini e ragazzi autistici nel territorio di Brescia e provincia e di sviluppare iniziative di sensibilizzazione e consapevolezza per favorire l’inclusione delle persone con autismo.

Il Fondo è nato nel 2015 dalla coesione tra FoBapOnlus, Anffas Brescia Onlus, Congrega della Carità Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus.

L’azione dei promotori è stata ispirata dalla considerazione che solo il 20% dei minori autistici della provincia di Brescia riesce ad usufruire dei servizi qualificati presenti sul territorio: i centri specializzati a cui è possibile accedere gratuitamente, infatti, hanno un numero di posti limitato, mentre quelli a pagamento hanno costi inaccessibili alla maggior parte delle famiglie.

Il Centro “Francesco Faroni”, gestito da FoBapOnlus a marchio Anffas, rappresenta una realtà di riferimento per la provincia e, ad oggi, accoglie 100 bambini e ragazzi tra i 2 e i 18 anni. Considerato un modello all’avanguardia nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, deve tuttavia fare i conti con alcune criticità, prima fra tutte l’incertezza sul finanziamento pubblico: il Centro opera infatti in regime di proroga, non senza la preoccupazione di un’interruzione dei sussidi pubblici che, di fatto, impedirebbe alle famiglie di accedere ancora gratuitamente ai servizi.

Così anche molte altre realtà territoriali che, per questa ragione, nel corso del tempo hanno aderito ad Autisminsieme, sposandone i principi e gli scopi: Cogess Valle Sabbia, La Nuvola di Orzinuovi, Spazio Autismo Valle Camonica e CVL Lumezzane Val Trompia.