Ucraina, viaggio della solidarietà di Violet Moon

(red.) L’emergenza della guerra in Ucraina continua, ma a sostegno della popolazione prosegue anche l’impegno eil supporto dell’Associazione Culturale no-profit Violet Moon, in collaborazione con Resilience Onlus, Fondazione Zanetti Onlus e tante altre realtà del territorio.

All’alba di venerdì 25 marzo, Emanuele Turelli – fondatore di Violet Moon, nonché sceneggiatore di Edith The Movie – partirà insieme ai soci Riccardo Viviani e Nuccio Armocida per una missione umanitaria.

Un viaggio di oltre 4mila chilometri tra andata e ritorno, in soli tre giorni, per consegnare personalmente medicinali e generi alimentari in Polonia e in Ucraina, in particolare negli ospedali di Kiev e Mariupol.

«L’idea – spiega Emanuele Turelli – nasce dalle nostre coscienze, dallo spirito umanitario che ci accomuna, da quella che è da sempre l’indole dell’associazione. Abbiamo sempre raccontato di guerre, e ora che purtroppo ce n’è una importante in corso vogliamo rendere concreto il nostro sostegno».

«Due settimane fa – racconta- eravamo in Polonia per le riprese del film. Poco prima di partire, dunque, abbiamo colto l’occasione per organizzare una raccolta di medicinali da portare alle suore di un orfanotrofio ucraino con cui eravamo in contatto, trasferitosi a pochi chilometri dal campo di Auschwitz in Polonia. Da allora l’operazione è proseguita grazie al sostegno di tutti».

Il contributo di importanti Fondazioni del territorio, ma anche di privati, può fare la differenza: i tre soci porteranno oltre confine generi alimentari, prodotti per l’igiene, medicinali e prodotti per bambini, dal valore di oltre 15mila euro.

«Una goccia nel mare che – conclude lo sceneggiatore – ci auguriamo possa portare un sorriso, oltre che a significare un aiuto concreto, a chi è in difficoltà, e che possa smuovere le coscienze di tutti».