Alla Cascina Clarabella la cena solidale pro Ucraina

(red.) È stata un successo la cena di solidarietà per i rifugiati ucraini svoltasi al Centottanta Cantina&Cucina di Cascina Clarabella a Corte Franca (Brescia) giovedì 17 marzo.

La serata di raccolta fondi ha radunato 85 ospiti benefattori e 18 rifugiati ucraini, per lo più minori accompagnati dai loro famigliari, attualmente ospitati all’agriturismo Clarabella.

L’iniziativa era promossa dal Consorzio Cascina Clarabella e dalla sua cooperativa sociale agricola Clarabella insieme al Gruppo sportivo ciclistico G.S.C. Villongo.

Alla cena di solidarietà hanno partecipato: numerosi imprenditori legati al mondo Clarabella, l’assessore regionale alla casa e housing sociale Alessandro Mattinzoli, le istituzioni locali – sindaci e rappresentanti delle Comunità Montane del territorio -, autorità religiose, la campionessa del mondo di ciclismo su strada Elisa Balsamo, che è stata madrina dell’evento. Tra i partecipanti anche il presidente e diversi rappresentanti del Consorzio Cascina Clarabella, i dirigenti del gruppo sportivo G.S.C. Villongo, l’associazione sportiva ciclistica della Val Trompia e due insegnanti madrelingua dell’Istituto Madonna della Neve di Adro che hanno contribuito a facilitare la mediazione linguistica con il gruppo di ospiti ucraini.

L’intero incasso sarà destinato ad aiutare i minori e le loro mamme e, più in generale, a sostenere il progetto “Insieme per dare un aiuto agli ucraini. Lo sport come linguaggio di accoglienza”, un’iniziativa di accoglienza diffusa che ha l’obiettivo di dare ospitalità e di integrare nelle comunità giovani atleti ucraini e le loro famiglie, in fuga dal conflitto.

“Constatare la sensibilità e generosità che contraddistinguono le nostre imprese e istituzioni ci ha fatto enormemente piacere” ha detto il presidente di Cascina Clarabella Carlo Fenaroli.

“Il risultato ottenuto dimostra una volta di più che quando le forze si uniscono si raggiungono traguardi importanti. Lo sport che accomuna i popoli ed è un linguaggio universale diventa sinonimo di solidarietà. Vogliamo che lo sport sia una delle armi per lenire la sofferenza e la testimonianza del grande cuore dei bergamaschi e dei bresciani. Ci auguriamo che gli enti, i cittadini e altre aziende del territorio rispondano a questa richiesta di sostegno”.

Chi desidera dare il proprio contributo e sostenere questo progetto di accoglienza può farlo con una donazione sul conto corrente IT 32 K 08735 55060 020000203067 alla BTL agenzia di Provaglio d’Iseo oppure sul conto Paypal indicato sul sito www.cascinaclarabella.it.

Per maggiori informazioni: www.cascinaclarabella.it e alla mail clarabella@cascinaclarabella.it.