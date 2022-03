Verziano-Ucraina, la solidarietà oltre le sbarre

(red.) La guerra in Ucraina ha innescato numerose iniziative di solidarietà e di sostegno da parte della società civile, terzo settore, amministrazioni pubbliche etc. in tutta Italia tramite la raccolta fondi, medicinali, alimenti, pacchi umanitari etc. al fine di lenire quanto più le sofferenze di un popolo

stremato dai bombardamenti.

Venerdì 18 marzo, anche i detenuti del carcere di “Verziano” Brescia, hanno manifestato la loro vicinanza al popolo ucraino con la spedizione di diversi pacchi di alimenti, contenenti pasta, sale, caffè ed altro per il tramite del Cappellano dell’Istituto Penitenziario Don Faustino, che si assunto l’impegno della spedizione degli alimenti.

“Oltre alla solidarietà”, rileva Calogero Lo Presti, Dirigente sindacale Regionale della Fp CGIL Polizia Penitenziaria, “le detenute e i detenuti del carcere di Verziano hanno dimostrato tanta sensibilità, umanità e vicinanza nei confronti di quel popolo martoriato dalla guerra”. “Quindi, – sostiene Lo Presti – il carcere non è solo quel luogo caratterizzato da disordini di ogni

genere, atti di autolesionismo, risse tra bande anche se questi aspetti non riguardano i ristretti del carcere di Verziano, ma è il luogo dove nasce e cresce tanta umanità, e buon cuore, verso gli altri dimostrata con i fatti e a proprie spese”.

“La Fp CGIL”, conclude Lo Presti, “non può che esprimere i complimenti per il piccolo gesto ma di alto senso civico e di grande valore morale”.