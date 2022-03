Brescia, due atlete ucraine di nuoto ospitate dalla Russian Synchro School

(red.) E’ una bella storia di solidarietà e di speranza quella che viene da Brescia e che vede protagoniste due gemelle, atlete di nuoto sincronizzato della nazionale Ucraina, ospitate a Mompiano dalla Russian Synchro School Brescia.

Oltre a trovare un alloggio dopo la fuga dal loro paese in guerra, avranno la possibilità di proseguire gli allenamenti nell’impianto natatorio bresciano.

Per ospitare le due ragazze, Diana e Alina e la loro mamma, scappate in treno da Charkov e giunte in Polonia dopo un estenuante viaggio e quindi alla volta della nostra città, è scattata una gara di solidarietà che ha consentito di trovare una sistemazione, completamente gratuita, alle giovani e alla loro mamma e di poterle supportare nel prosieguo delle attività sportive.