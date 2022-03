Provaglio, “Ucraina, come stanno le cose”: una riflessione in piazza

(red.) Un semplice segno di vicinanza nei confronti dei 28 residenti ucraini di Provaglio d’ Iseo (Brescia) e un momento di riflessione e aggiornamento sulla situazione è quello che giovedì 17 marzo dalle 20 alle 20,30 circa l’Amministrazione Comunale, l’Unità Pastorale Provaglio, Provezze e Fantecolo, ASIP Provaglio e Domanizavtra odv intendono avere con tutti i cittadini che vorranno raggiungere il cortile del Comune.

“La vita purtroppo non è fatta solo di momenti semplici” – afferma il sindaco Vincenzo Simonini, che introdurrà la serata: “Gli ultimi due anni ci hanno insegnato a non abbassare mai la guardia ma soprattutto a prenderci cura degli altri. Gli altri in questo momento sono lontani da Provaglio ma chiedono comunque il nostro aiuto. Conto sul sostegno di tutti i provagliesi e sono convinto che non mancherà”.

Diego Simonini, presidente dell’Associazione Domanizavtra odv che con ASIP funge da ponte tra Provaglio d’iseo e l’Ucraina, illustrerà la situazione trovata e lasciata in Ucraina la scorsa settimana: città sotto le bombe, paura e smarrimento.

Don Giovanni Gritti interverrà a nome dell’Unità Pastorale.

Ad accompagnare la serata letture a cura della Biblioteca Comunale Beppe Fenoglio e musica de I Musicanti di Provaglio d’Iseo.