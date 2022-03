Aism Brescia, A.A.A. cercansi autisti volontari

(red.) La Sezione AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) di Brescia è alla ricerca di volontari in possesso di patente B e con qualche ora da dedicare ai trasporti di persone con disabilità che l’Associazione cerca di garantire ai soci.

L’attività viene svolta indicativamente nella fascia oraria dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì per accompagnare le persone con sclerosi multipla nei centri clinici, nei centri riabilitativi e negli ospedali oppure presso la sede della Sezione in via Della Strada Antica Mantovana 112 a Brescia per le iniziative e i servizi quotidiani dell’Associazione.

I volontari, prima di entrare in servizio, svolgeranno un breve corso di formazione sulla movimentazione delle persone con disabilità e riguardo la cultura AISM.

Chi è interessato può scrivere ad aismbrescia@aism.it o telefonare allo 030 2305289.