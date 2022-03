Beccalossi: “Orgogliosa del cuore grande di Brescia”

(red.) “Brescia ha un cuore grande e lo ha dimostrato anche oggi, accogliendo agli Spedali Civili altri bambini ucraini, malati di tumore e strappati assieme ai loro famigliari agli orrori della guerra. Sono orgogliosa della mia città e dei suoi medici che dopo aver affrontato la pandemia rispondono presente anche in questa nuova terribile emergenza”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, bresciana e presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando la notizia del gruppo di cinque bimbi e ragazzi fino ai 15 anni atterrato a Linate con un volo umanitario con piccoli pazienti oncologici che saranno presi in carico dall’Istituto dei Tumori di Milano, dal San Matteo di Pavia e dagli Spedali Civili di Brescia.

“Un ringraziamento”, conclude Viviana Beccalossi, “va al presidente della regione Fontana, ad Areu e alla Fondazione Soleterre. Sono certa che anche nei prossimi giorni la Lombardia, con Brescia in prima linea, farà di tutto per portare assistenza e sollievo ad altre vittime di questo assurdo conflitto”.