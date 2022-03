Arrivati a Brescia i primi bambini oncologici dall’Ucraina

(red.) Sono arrivati all’ospedale Civile di Brescia i primi bambini malati oncologici dall’Ucraina. Alle 14 di questo martedì è atterrato infatti a Linate un aereo proveniente da Rzeswóv, in Polonia, che ha portato in Lombardia altri cinque pazienti oncologici ucraini, tra i 3 e i 15 anni, accompagnati dalle mamme e da alcuni fratelli.

Erano arrivati a Rzeswóv da Leopoli, dopo essere stati stabilizzati, viaggiando in treno e bus.

Il volo umanitario è stato organizzato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) in collaborazione con la Protezione civile, Regione Lombardia e Fondazione Soleterre. I bambini saranno in cura presso l’Istituto dei Tumori di Milano e gli Spedali Civili di Brescia.

“I piccoli”, ha detto il direttore generale dell’Asst Spedali Civili di Brescia Massimo Lombardo, “sono stati subito affidati alle cure dei nostri professionisti sanitari. Dopo aver affrontato due anni di pandemia, il personale dell’Asst Spedali Civili sta dando una ulteriore dimostrazione di passione, impegno e dedizione alla cura”.

Si tratta del terzo volo umanitario di questa natura arrivato in Italia dalla Polonia.