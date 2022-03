Sono già 500 i profughi ucraini arrivati nel Bresciano

(red.) Sono oltre 500 i profughi arrivati dall’Ucraina a Brescia nelle ultime ore. Intendiamo quelli registrati ufficialmente da quando le autorità stanno monitorando costantemente la situazione, perché in precedenza ci sono stati probabilmente arrivi alla spicciolata di gente che ha raggiunto i propri famigliari già presenti nel Bresciano. Ma siamo solo all’inizio perché sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina negli ultimi 10 giorni, 11 mila dei quali sono arrivati in Italia secondo quanto riferisce l’Onu e anche nella nostra provincia si sta preparando un tavolo di regia per il coordinamento dell’accoglienza.

Sul fronte degli aiuti la generosità dei bresciani, come al solito, non si è fatta attendere. Dal centro provinciale di coordinamento di Folzano sono già partiti 11 camion pieni di medicinali e beni di prima necessità diretti verso le frontiere e trasportati in Ucraina dall’associazione culturale “Nadiya” per essere distribuiti alla popolazione. Nel magazzino di via della Cascina Pontevica 17 c’è materiale per riempirne altri cinque e per questo i volontari chiedono di sospendere i conferimenti fino a lunedì, finché non vengono smaltiti gli aiuti in giacenza.

Intanto venerdì è arrivato un pullman strapieno di 120 persone, in maggioranza donne con bambini e ragazzi. Si sono aggiunti ai 420 profughi già registrati dalla questura nei giorni precedenti. E si fa pressante la necessità di una cabina di regia che coordini l’accoglienza e la distribuzione degli arrivi. Martedì pomeriggio è in programma un secondo incontro in prefettura tra le istituzioni, le onlus e le associazioni coinvolte.

La questura si occupa dell’aspetto legale dell’accoglienza: esiste una direttiva europea per la protezione temporanea dei profughi dall’Ucraina. La protezione temporanea è un meccanismo di emergenza applicabile in casi di afflussi massicci di persone per fornire protezione immediata e collettiva (ossia senza che sia necessario esaminare le singole domande) agli sfollati che non possono ritornare nel proprio paese di origine.

Ats, che si occupa dell’assistenza sanitaria, ha già vaccinato i primi giovanissimi all’hub di Castelletto di Leno, e fino al 31 marzo per accedere nei centri di accoglienza occorre un tampone negativo, che si può effettuare gratuitamente nei punti delle Asst. La Croce Rossa bresciana ha aperto un conto locale dove far arrivare i fondi, mentre l’associazione Adl Zavidovici e Caritas si stanno muovendo per la ricerca degli alloggi, come il Comune di Brescia e altri Comuni della provincia. Fondazione della Comunità Bresciana, lo abbiamo scritto, si è già proposta per il coordinamento e per la realizzazione di servizi di inserimento dei profughi.

A livello regionale sono la prefettura di Milano, la Protezione civile e la Regione Lombardia attraverso il commissario nominato dal governatore a tirare le fila.