Da Asst Garda farmaci e dispositivi medici per l’Ucraina

(red.) Nel pomeriggio di venerdì è partita la fornitura di farmaci e dispositivi medici di primo soccorso che ASST Garda ha donato nell’ambito degli interventi di assistenza umanitaria alla popolazione della Repubblica democratica di Ucraina. La donazione consiste in farmaci – antibiotici, antidolorifici, anestetici, insulina, adrenalina – dispositivi sanitari come set per tracheostomia e materiale di consumo – guanti, bende, garze, gel igienizzante mani.

Il materiale è diretto al punto di raccolta centrale di Milano indicato da Regione. ASST Garda ha messo a disposizione anche un’ambulanza perfettamente funzionante, non più utilizzata per gli interventi sanitari.

“Abbiamo aderito con grande partecipazione e coinvolgimento alla richiesta pervenuta da Regione Lombardia che, in stretta collaborazione, con il Ministero della salute, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e l’agenzia europea Hera, sta coordinando la raccolta di aiuti”, ha detto il direttore generale Mario Alparone.

“Grazie a ASST Garda per la grande sensibilità dimostrata attivandosi tempestivamente nella raccolta di farmaci, dispositivi sanitari e materiali di consumo da inviare in Ucraina”, ha commentato l’assessore al Welfare, Letizia Moratti.