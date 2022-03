Anche a Brescia “Un ponte di corpi”, iniziativa contro confini e guerre

(red.) Sabato 5 marzo, è stata indetta, a livello nazionale, l’iniziativa “un ponte di Corpi, con l’arrivo “del carrettino della cura a Maljevac, alla frontiera tra Croazia e Bosnia”.

Esattamente come l’anno scorso, il 5 marzo in varie città italiane ed europee, in contemporanea al carrettino, si svolgeranno vari presidi per denunciare la violenza dei confini e della guerra.

Tra queste città anche Brescia, dove “le farfalle gialle voleranno ancora una volta oltre i confini europei per difendere la libertà di circolazione, il diritto umano fondamentale di avere una vita dignitosa e sicura, per chiedere all’Europa di aprire le frontiere e fermare la violenza e la militarizzazione delle frontiere, per #abolirefrontex

e contro ogni guerra prima causa di tutte le migrazioni forzate” si legge nella nota che segnala l’iniziativa di pace.

Sabato 5 marzo, in Corso Zanardelli angolo via Mazzini, in città, sarà presente un banchetto con presidio, dalle 14.30 alle 18.

Durante il presidio il collegamento facebook con i tenti altri presidi tenuti in Italia.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Francesco Malavolta “Portatori di lingue Madri”.

A promuovere l’iniziative in città Brescia per Mediterranea saving the Humans e Cittadine e Cittadini resistenti al razzismo e al fascismo

#RestiamoUmani.