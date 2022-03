Manerbio, raccolta di cibo e viveri per l’Ucraina

(red.) Per fare fronte all’emergenza umanitaria in Ucraina sono tante le iniziative di solidarietà in corso nel bresciano.

Tra queste anche quella promossa dal Comune di Manerbio che indice, per le giornate del 3,4,5 e 6 marzo, una raccolta di materiali da inviare alla popolazione ucraina.

Si tratta di un’iniziativa finalizzata ad una colletta di cibo e viveri che verranno poi inviati al confine ucraino.

Il conferimento dei beni di prima necessità sarà attivo giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e sabato e domenica (giornata di chiusura della colletta) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, presso gli uffici Informagiovani/Biblioteca (ingresso del cortile di Piazza del Comune).