Intesa Sanpaolo e Cesvi con “Luoghi comuni per dire, fare, imparare e crescere insieme”

È attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, la raccolta fondi a sostegno di “Luoghi comuni per dire, fare, imparare e crescere insieme”, progetto realizzato da Fraternità Impronta Cooperativa Sociale di Ospitaletto (Bs), sostenuto da Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi: l’obiettivo è raccogliere 100.000 euro entro fine giugno per rafforzare nel territorio individuato la presenza di spazi comunitari aperti come luoghi di socializzazione, inclusione intergenerazionale e accoglienza delle nuove fragilità, per accrescere le competenze educative, culturali e ambientali come strumento per la crescita armonica dei minori e per incrementare il senso di appartenenza, di identità e di responsabilità dell’intera comunità, con una particolare attenzione alla memoria e alla bellezza dei territori.

I territori nei quali si svolgerà il progetto, che vede destinatari 150 minori e 250 adulti, saranno il comune di Ospitaletto, caratterizzato da indebolimento dell’identità comunitaria, e l’Alta Valle Trompia che con i suoi 8 comuni montani registra una particolare carenza di servizi per minorenni. Qui sorgono tre realtà: la Fattoria didattica solidale Piccolo Ranch, nella “Cascina Cattafame” di Ospitaletto, sede di due comunità per minorenni maschi in situazioni di grave disagio sociale e devianza; l’asilo nido di comunità “Il sentiero incantato” a Brozzo di Marcheno, dedicato a bambini da tre a trentasei mesi; il Centro prima infanzia “Il bosco incantato” a Tavernole sul Mella, spazio multidisciplinare aperto alla comunità per interventi di prossimità.

I fondi raccolti serviranno a finanziare una varietà di interventi e attività. Nella Fattoria didattica Piccolo Ranch: la costruzione di un erbario di erbe alimentari e dei “piccoli orti solidali” che possano essere “adottati” dagli abitanti del territorio; la realizzazione di quattro percorsi didattici con pannelli informazioni interattivi riguardanti i temi del mondo “fattoria”; la costruzione di una palestra all’aperto per i giovani ospiti delle comunità educative ma anche per esterni; l’adeguamento di uno spazio interno dedicato alle famiglie con bambini della fascia d’età 0-3 anni per intercettare e accompagnare i nuclei più fragili dal punto di vista socio-economico, straniere, a rischio povertà educativa grazie a un servizio preventivo della “fragilità genitoriale” e di supporto alla genitorialità.

Nell’asilo nido “Il Sentiero Incantato” a Marcheno, si prevede l’acquisto di piccoli arredi per la realizzazione della biblioteca e di attività di arte terapia.

Nel Centro Prima Infanzia “Il Bosco Incantato” si intende adeguare il piccolo giardino esterno con giochi rivolti alla fascia 0-3 anni per rendere anche questo spazio adeguato all’accoglienza dei giovani e gli adulti di riferimento famigliare, attraverso percorsi formativi tenuti da pedagogisti, psicologi, educatori, neuropsichiatri infantili, logopedisti e psicomotricisti, per favorire l’inclusione sociale.

Nei tre servizi si prevede inoltre l’ampliamento dei periodi di apertura e delle figure professionali presenti, in particolare un logopedista, uno psicomotricista, un pedagogista, uno psicologo di comunità, un esperto di montagna-terapia, un operatore esperto di didattica museale e arteterapia ed un bibliotecario. Presso il Museo Borgo del Maglio di Ome, verranno avviati dei laboratori sperimentali rivolti a gruppi di minori fragili, dai 5 ai 14 anni, già inseriti nei servizi delle tre cooperative, proposti con una forte connessione tra arte, natura e cultura, personalizzati sui gruppi ed alcuni realizzati in modalità CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) mentre, presso il Servizio Piccole Pesti di Brescia, dei laboratori di promozione alla lettura e di arteterapia. Infine, il progetto prevede l’attivazione di due antenne territoriali finalizzate a cogliere, leggere e intercettare i bisogni, le fragilità e le potenzialità della comunità.

Il progetto è realizzato in collaborazione con una rete di realtà del terzo settore del territorio che hanno condiviso le finalità e gli obiettivi del progetto. I principali partner territoriali sono Fraternità Giovani, Fraternità Creativa, Fondazione Pietro Malossi, Teatro Associazione Culturale in Valle Trompia e provincia.

“Sarà una grande soddisfazione per Fraternità Impronta vedere attuato un progetto così significativo, nato da un lavoro di co-progettazione tra i partner della rete e i territori al fine di offrire opportunità di ricostruire e co-costruire legami di comunità in contrasto alla povertà educativa e culturale delle giovani generazioni. L’accoglienza, la cura e l’attenzione nel dare risposta alle esigenze dei minori, delle famiglie e della comunità educante ci contraddistingue da sempre. Sul territorio della provincia di Brescia la nostra cooperativa, da sempre ha una forte vocazione a lavorare in stretta connessione con gli enti territoriali e le realtà del terzo settore. Negli anni l’impostazione di questo modello ha portato alla realizzazione di iniziative con evidenti ricadute sociali in termini di opportunità e crescita per tutti gli attori coinvolti”, dichiara Sonia Pedretti, presidente di Fraternità Impronta.

“Al centro dell’impegno del nostro Gruppo c’è la volontà di costituire un motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del nostro Paese, attraverso un modello che garantisca opportunità di crescita e di benessere con particolare attenzione ai più giovani e alle situazioni di fragilità”, commenta Marco Franco Nava, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo. “Proprio per questo abbiamo deciso di sostenere con il nostro programma Formula il progetto della Cooperativa Sociale Fraternità Impronta che contribuirà a promuovere l’inclusione sociale di minori e adulti della provincia di Brescia con una concentrazione sui soggetti più vulnerabili.”

Per sostenere con una donazione il progetto “Luoghi comuni per dire, fare, imparare e crescere insieme” è attiva sul sito web di For Funding – Formula la pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/luoghi-comuni-brescia.

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 1,5 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. Il crowdfunding è poi aperto a tutti i cittadini e alle imprese, clienti della banca e non, che possono donare online da www.forfunding.it , dove è visibile l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte e la rendicontazione dei progetti già realizzati.

La raccolta fondi resterà attiva fino al 30 giugno su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La selezione delle iniziative territoriali attive nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni regionali della Banca, coadiuvate da Fondazione Cesvi, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. Cesvi supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema green, social e job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

Nel 2021 le donazioni hanno toccato la cifra record di 11 milioni di euro, collocando For Funding al primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”.