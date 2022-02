Provaglio, cibo per il corpo e per l’anima con “Un libro al Kilo”

(red.) Uno è cibo per l’anima, l’altro è nutrimento per il corpo. Si potrebbe riassumere in questo modo l’iniziativa solidale denominata “Un libro al Kilo” promossa dall’ Azione Cattolica di Provaglio d’Iseo (Brescia) per sostenere le famiglie n difficoltà economiche attraverso il dono di generi alimentari di prima necessità.

Ogni sabato, dalle 16 alle 18, in via De Gasperi 1, è infatti possibile offrire alimenti a lunga conservazione ed ottenere, in cambio, un volume.

Prendendo spunto da un’analoga iniziativa sorta a Brescia, l’Azione Cattolica del Sebino ha intrapreso questa modalità di sostegno che è stata possibile anche grazie al sostegno della parrocchia che ha messo a disposizione i locali di via De Gasperi.

Dopo avere inizialmente effettuato “le prove” dell’iniziativa a dicembre, è stato deciso di proporla con cadenza settimanale e, anche, con successo: le famiglie donano cibo e libri, in un circolo virtuoso di solidarietà e generosità. Ma c’è anche chi si presenta con offerte in denaro che vengono utilizzate per l’acquisto di generi alimentari.