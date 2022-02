Anche i Diavoli Rossi con l’Ail per l’Ematologia del Civile

Nella mattinata di martedì 8 febbraio, presso l’aeroporto militare di Ghedi, sede del 6° Stormo, ha avuto luogo la conferenza stampa congiunta nell’ambito dell’iniziativa benefica volta alla raccolta fondi per un progetto di rinnovamento ed ampliamento del reparto Ematologico degli Spedali Civili di Brescia. L’evento si è tenuto alla presenza del Comandante del 6° Stormo, Colonnello Giacomo Lacaita e del presidente dell’A.I.L. sezione di Brescia, Giuseppe Navoni.

L’iniziativa, promossa dall’A.I.L., è stata accolta con entusiasmo dal personale del 6° Stormo che durante le ultime festività natalizie ha raccolto la somma di 10.000 euro, consentendo l’”adozione di una stanza” del futuro reparto Ematologico. Un gesto solidale coerente con lo spirito che caratterizza da sempre gli uomini e le donne dello Stormo e che è testimonianza tangibile della vicinanza e del profondo radicamento del Reparto nel tessuto sociale, culturale ed economico del territorio bresciano.

L’ambizioso progetto di notevole impatto clinico, grazie anche al contributo dei Diavoli Rossi, permetterà un aumento ed adeguamento delle camere del reparto di Ematologia, che diverranno tutte singole, sullo stesso piano e dotate di nuovi sistemi di aerazione e consentirà ai malati di trascorrere il periodo di degenza in un ambiente più confortevole, adatto alle cure a cui saranno sottoposti, con un team di assistenza psicologica dedicato e nel totale rispetto della loro privacy.

Il Comandante del 6° Stormo al termine dell’evento, nel ringraziare tutto il personale per la generosità dimostrata, ha sottolineato il forte legame con l’A.I.L. che si inquadra nel solco delle attività benefiche dell’Aeronautica militare.