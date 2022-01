Don Bosco e Lamarmora: al Nuovo Flaminia raccolta di costumi usati di Carnevale

(red.) Per Carnevale il centro commerciale Nuovo Flaminia ha pensato di coinvolgere i consigli di quartiere Don Bosco e Lamarmora in una raccolta (e conseguente ri-distribuzione) dei costumi usati di Carnevale per i più piccoli. I due quartieri erano tradizionalmente legati proprio nella festa di Carnevale la cui sfilata di carri e mascherine toccava i quattro oratori della zona, appuntamento che non si organizza più dal 2019 a causa della pandemia.

Dal 31 gennaio al 6 febbraio compresi, chi lo vorrà potrà portare all’apposito desk allestito nella galleria del centro Flaminia i costumi di Carnevale per bambini e bambine fino ai 12 anni usati ma ancora in buono stato. In cambio riceverà in omaggio un sacchetto di biscotti artigianali. Il Nuovo Flaminia si occuperà di sanificare tutti gli abiti ricevuti prima di distribuirli alle famiglie.

I due Cdq hanno lavorato nelle scorse settimane per coinvolgere quante più associazioni del territorio, non solo per renderle destinatarie di questi doni colorati, ma anche per dar loro modo di farsi conoscere dai visitatori del centro commerciale. Saranno le stesse associazioni, insieme ai volontari dei due Cdq, ad avvicendarsi al desk di ricezione dei costumi di Carnevale (aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18). Sono stati coinvolti il Punto Comunità del quartiere Don Bosco, l’associazione Mario Bettinzoli Calcio, l’associazione Perlar, gli oratori delle parrocchie Santa Maria in Silva e Don Bosco, il gruppo Scout Agesci Brescia 14, gli Amici di Bottonaga, l’associazione San Vincenzo De Paoli, il Coordinamento Famiglie Affidatarie ed Emèra.