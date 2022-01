Castegnato, gara di solidarietà per Daniele

(red.) “Daniele è un bambino di quattro anni, nato prematuro, pesava solo un chilo e, a seguito di un’emorragia cerebrale al quarto stadio, ha riportato una paralisi cerebrale infantile e una tetraparesi spastica distonica con ipertono muscolare”. Scrivono così i genitori del bambino di Castegnato, in provincia di Brescia, che hanno deciso di chiedere aiuto attraverso una raccolta fondi su GoFundMe per assicurare e sostenere la sua riabilitazione.

“Come si può immaginare le spese da affrontare sono davvero tante e onerose. Il denaro raccolto verrà utilizzato unicamente per le spese mediche e gli eventuali viaggi che ci porteranno verso nuovi orizzonti. Daniele vive la sua vita da bimbo sopra un passeggino posturale, frequenta la scuola materna. La settimana è scandita da fisioterapia, piscina e cure familiari” spiega la famiglia.

In molti hanno risposto all’appello dei genitori di Daniele e in pochi giorni grazie alla solidarietà dell’intera comunità di Castegnato la raccolta ha già raggiunto oltre 6.400 euro.

“Il nostro desiderio-dicono Maria Grazia e Francesca Brusca, genitori del iccolo Daniele- è quello di farlo valutare anche al Gaslini di Genova per l’intervento di rizotomia dorsale selettiva. Daniele dovrà rientrare in una categoria idonea per poter accedere all’intervento, ma se così non fosse il sogno è viaggiare verso l’America presso il Children’s Hospital di Cincinnati. Il nostro sogno è che possa condurre una vita serena ma per questo ha bisogno di continue cure, fisioterapia e stimolazioni”. Concludono i genitori del piccolo Daniele.

La campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/daniele-verso-nuovi-progressi