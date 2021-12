Bandi territoriali Comunità Bresciana: i finalisti al rush finale

(red.) Sono 49 i progetti approvati e finanziati per un totale di erogazioni pari a 367.272 euro.

Fondazione della Comunità Bresciana si conferma così nel proprio ruolo di intermediario di moderna filantropia e motore di cambiamento sociale, non solo mettendo a disposizione del territorio un concreto sostegno economico, ma anche intercettando la generosità di tanti donatori bresciani, sia pubblici che privati, che hanno deciso di cofinanziare i quattro bandi, al fine di consentire la realizzazione di progetti volti a sostenere bisogni ed emergenze con soluzioni innovative che guardino al breve e medio periodo.

Sociale e sociosanitario, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale, cultura ed istruzione. Sono questi gli ambiti di riferimento dei quattro bandi emanati da Fondazione della Comunità Bresciana e che ora, in seguito alla valutazione operata dalle Commissioni, giungono a compimento.

Bando Valle Camonica: i progetti finanziati sono 15. Verranno erogati contributi per 119.200 euro, messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numerosi enti privati e pubblici operanti sul territorio camuno.

Bando Valle Sabbia: i progetti finanziati sono 17. Verranno erogati contributi per 110.000 euro, messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri enti privati e pubblici operanti sul territorio valsabbino.

Bando Valle Trompia e Gobbia: i progetti finanziati sono 11. Verranno erogati contributi per 93.100 euro, messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri Enti privati e pubblici operanti sul territorio triumplino.

La graduatoria dei progetti

Bando Ambito9 Bassa Bresciana Centrale: i progetti finanziati sono 6. Verranno erogati contributi per 44.972 euro, messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri Enti privati e pubblici operanti sul territorio dell’Ambito 9.

Tutti i bandi sono a raccolta (a patrimonio o a erogazione) e richiedono quindi la partecipazione diretta delle organizzazioni preselezionate che dovranno raccogliere donazioni entro il 23 febbraio 2022 che attestino il concreto coinvolgimento della comunità locale nell’attività filantropica. Le percentuali di donazione sono specificate sul sito di Fondazione. Le donazioni sono necessarie affinché le organizzazioni siano definitivamente ammesse tra gli assegnatari di contributo.

Sul sito della Fondazionewww.fondazionebresciana.org è possibile trovare l’elenco dei progetti preselezionati nel caso si desideri offrire un proprio contributo.