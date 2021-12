Brescia, tessere prepagate Coop alle famiglie bisognose

(red.) Giovedì 23 dicembre l’assessora al Comune di Brescia Roberta Morelli ha consegnato a Giovanni Lai, presidente del Circolo Bissolati, le tessere prepagate acquistate da un gruppo di cittadini per le persone in difficoltà.

Le tessere di Coop Lombardia, del valore di 25 euro, costituiranno un piccolo aiuto per 15 famiglie.

Il presidente Giovanni Lai è da anni impegnato nella distribuzione di pacchi alimentari destinati a chi vive situazioni di fragilità e il suo aiuto si è rivelato fondamentale, soprattutto nel periodo del lockdown.