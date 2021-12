L’Ospedale di Montichiari ringrazia per la generosità i donatori del territorio

(red.) “È nei momenti difficili come quelli vissuti negli ultimi due anni a causa del Covid-19 che si nota ancor di più l’amore e la vicinanza dei cittadini al territorio e all’Ospedale”, si legge in una nota della Asst Spedali Civili. “L’Ospedale di Montichiari lo sa bene ed ha sentito ogni giorno l’affetto dei cittadini e delle associazioni, i quali hanno messo in campo tutte le loro energie a sostegno del Presidio Ospedaliero. La generosità dei donatori del territorio non si è fermata davanti alla pandemia che ha stravolto le nostre vite e sono stati moltissimi i gesti d’amore, di solidarietà e di calore nei confronti dell’Ospedale”.

“Sono, infatti, molte le associazioni e numerosi i cittadini che hanno dimostrato la propria vicinanza all’Ospedale di Montichiari attraverso importanti donazioni”, prosegue il comunicato. “Tra le associazioni più generose nel corso del 2021 ricordiamo Cuore di Donna, che ha contribuito al restyling del day hospital di oncologia con arredi e decorazioni per un valore di oltre 8.000 euro, l’Associazione Diabetici ha donato un holter del valore di 1.800 euro e Altair – Pronto Foods che, tra il 2020 e il 2021, ha consegnato ventilatori polmonari ed ecografi per un valore complessivo di quasi 170.000 euro”.

“Nel 2020, invece, ricordiamo Sapso – Sanità privata sostenibile che ha donato all’ospedale ventilatori pressovolumetrici e numerose strumentazioni, tra cui termometri e schermi protettivi per 46.580 euro, ValtrompiaCuore che ha regalato due ventilatori polmonari, investendo 16.000 euro e OneSarl che ha offerto un ventilatore polmonare del valore di circa 12.000 euro. Un ringraziamento alla signora Natalina Migliorati in memoria del sig. Tomaso Migliorati, che ha donato 20.000 euro. Un modo per dire grazie a chi ha curato il fratello. Verrà, poi, predisposta una targa in memoria come richiesto dalla signora Migliorati”.

“Gli altri benefattori che hanno donato strumentazioni e beni al Presidio di Montichiari sono: Mario Nicoli, Nicola Spillare, Cardiocalm, Fabio Bertoletti, Farmacia Di Lena snc, Catena Italmark Calcinato, Volontari Croce Bianca Lumezzane Onlus, Marina Moreni Brunelli, Associazione Vittorio Pezzaioli, Davines S.p.A., sig.ra Piccinelli Lucia, CP Stampi Snc di Beretta & Panigara, CP Project Snc di Beretta e Panigara, Teksae Srl, Boschetti Emanuele, Cortefranca Calcio, A.V.N. Associazione Volontari Novagli, Sandro Chen Wenxu (HaoMai), Estalia Performance Coatings Spa, Franciacorta Village, Piramis Group, Aloisio Elettronica, La Capsuleria Montichiari, sig. Basilio Rodella, che ha devoluto al Presidio parte del ricavato della vendita del libro: “Il Vuoto. Coronavirus un male che ha sconvolto la comunità”.

Questi solo alcuni nomi di chi giorno per giorno supporta e crede nel valore dell’ospedale Monteclarense. Ecco perché l’Asst Spedali Civili di Brescia, alla presenza dell’Abate di Montichiari, Don Cesare Cancarini, del Sindaco Marco Togni e del consigliere regionale Claudia Carzeri, ha incontrato il 7 dicembre alle 12 in Aula Magna tutti i principali donatori del territorio: un ringraziamento simbolico anche per i numerosi altri benefattori che purtroppo non è stato possibile riunire, per le limitazioni imposte dalla pandemia.

“Desideriamo dedicare una giornata a tutte quelle persone che aiutano il nostro Ospedale. Una testimonianza di vicinanza al territorio e all’Ospedale. È soprattutto nei momenti difficili che si vede la generosità e l’attaccamento dei Bresciani per il loro Ospedale. È commovente percepire e vedere tanto affetto”, così il direttore generale dell’Asst Spedali Civili di Brescia Massimo Lombardo.