Profughi afghani, attivato il piano alloggi

(red.) La macchina della solidarietà per l’accoglienza dei 104 profughi afghani arrivati sabato ad Edolo (Brescia), dove sono temporaneamente ospitati nella caserma Belotti, è scattata e dopo la raccolta di beni e fondi lanciata nei giorni scorsi dall’amministrazione del paese camuno, ora è tempo di pensare ad una sistemazione non più provvisoria ma possibilmente duratura per tutti i nuclei familiari presenti, soprattutto per i 35 bambini presenti che, a breve, dovranno anche frequentare la scuola.

Nella giornata di mercoledì 25 agosto si è riunito in Broletto il gruppo di enti ed associazioni, pubbliche e private, coinvolte nel progetto di distribuzione sul territorio bresciano dei cittadini in fuga dall’Afghanistan. Erano presenti: gli amministratori dei Comuni di Brescia, Collebeato, Castenedolo, Cologne, Cellatica, Castegnato, Gussago, Malegno, Passirano, Edolo, Cividate Camuno, Lograto, Roncadelle, la Comunità montana della Valtrompia, Acb, la Provincia di Brescia con il presidente Samuele Alghisi, Croce Rossa, Cgil Cisl e Uil, il Forum del Terzo settore, la Comunità Fraternità, la cooperativa Clarabella, il Centro migranti della Diocesi, la Caritas, le cooperative K-Pax, Kemay, Il Mosaico, Un sole per tutti, le Acli, l’associazione Adl Zavidovici ed il Coordinamento enti locali per la pace.

Provincia di Brescia e Coordinamento provinciale Sprar-Sai (Sistema di accoglienza e integrazione del Ministero dell’interno) hanno chiamato a raccolta quanti si sono resi disponibili a trovare una collocazione per il centinaio di richiedenti asilo.

E’ stata dunque attivata una sorta di raccolta dati relativa alla disponibilità di alloggio nei comuni del bresciano, con preferenza per quelli dotati di scuole elementari e medie.

Il sistema Sai raccoglie le diponibilità di volesse dare in affitto un’abitazione, mettendo a disposizione un numero di telefono ed un indirizzo mail (coord.sprarbresciani@gmail.com oppure 342.1006595). Le offerte di alloggio verranno valutate ed accolte in attesa che il Ministero della Difesa, che ha in carico i profughi, dia il via libera ed indichi con precisione le necessità dei nuclei familiari arrivati nel bresciano.