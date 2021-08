Giornata di visite mediche e tamponi per gli afghani a Edolo

(red.) I 104 profughi afghani arrivati sabato nel tardo pomeriggio a Edolo, sono stati sottoposti a visita medica e tampone nella mattinata di questa domenica da parte del personale della Croce Rossa e dei medici dell’Ats della montagna.

Nella base logistica dell’Esercito di via Porro (all’inizio della strada che conduce all’Aprica) i rifugiati sono stati sistemati per famiglie e a ognuna è stato consegnato un kit con bagnoschiuma, shampoo, pannolini e giochi per i bimbi.

Ogni nucleo famigliare ha a disposizione una camera da letto. «Ieri erano stanchissimi per il lungo viaggio e alcuni sono andati direttamente a dormire. Oggi che sono più riposati sono sereni e sollevati. Molto felici di essere qui», ha raccontato alle agenzie il personale della Croce Rossa.

Questa mattina di domenica sono giunti all’aeroporto di Fiumicino altri 211 afghani evacuati da Kabul via Kuwait City nell’ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa. Erano ex collaboratori dei militari e della sede diplomatica italiana in Afghanistan e loro familiari. Sono stati portati in Italia a bordo di un Boeing KC767 dell’Aeronautica militare che, per l’operazione ‘Aquila Omnia’ pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) del generale Luciano Portolano, ha messo in campo otto aerei: quattro KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e altrettanti C130J dislocati in Kuwait da dove parte il ponte aereo per Kabul.