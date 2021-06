Da Fondazione Cariplo 400 mila euro per gli enti no profit bresciani

(red.) Anche per il 2021 Fondazione Cariplo prosegue la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la promozione degli “Interventi Emblematici Provinciali”, a cui la Fondazione ha destinato complessivamente 5,2 milioni di euro. Per il territorio della provincia di Brescia, informa una nota, il bando prevede un budget totale di 400.000 euro finalizzato a promuovere progetti definiti emblematici, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Fondazione Cariplo si avvale ancora una volta del supporto e delle competenze delle Fondazioni di Comunità per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti sul territorio di ciascuna delle tradizionali Province di intervento.

I settori di intervento

Possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il Documento programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere:

• lo sviluppo di comunità sostenibili, coese e solidali;

• il benessere sociale ed economico dei cittadini dei territori di riferimento;

• la realizzazione, la crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità.

Per l’edizione 2021 verranno inoltre sostenuti progetti finalizzati a rilanciare le attività culturali locali, anche in una logica di promozione territoriale. Tali progetti dovranno essere ideati, gestiti e realizzati in partenariato, nella prospettiva di (ri)attivare reti/circuiti in grado di:

• sostenere la ripresa del settore delle performing arts;

• riavvicinare il pubblico alla fruizione dello spettacolo dal vivo;

• dare vita a programmazioni condivise fra più soggetti.