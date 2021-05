Rovato Soccorso raccoglie fondi per una nuova ambulanza

(red.) Rovato Soccorso è un’associazione no-profit locale che da 25 anni è al fianco dei suoi cittadini nella salvaguardia della vita. “Compito che svolgiamo grazie allo straordinario contributo dei volontari, che con impegno e dedizione si distinguono nelle molteplici attività di emergenza e assistenza”, si legge in una nota. “Per garantire continuità agli impegni quotidiani, ci poniamo sempre nuovi obiettivi: in via prioritaria abbiamo la necessità di acquistare una nuova ambulanza, tecnologicamente avanzata, da destinare al servizio 118 ed ai futuri servizi. Al fine di concretizzare questo traguardo indispensabile e considerando il costo pari a 65.000 euro più Iva, chiediamo un aiuto economico di circa 5000 euro”.

“Con il patrocinio del Comune di Rovato, abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi alla quale tutti possono partecipare devolvendo le proprie donazioni tramite bonifico bancario dell’Associazione. Vi ringraziamo fin da subito per quello che potrete fare aderendo a questa campagna di solidarietà e per

l’affetto che continuate a manifestarci”.

Per donare si può effettuare un bonifico sul conto corrente bancario intestato a Rovato Soccorso IBAN: IT 80 S 05216 55140 000000056246 c/o Credito Valtellinese filiale di Rovato. Causale: Un’ambulanza per la vita. Nel caso si voglia mantenere l’anonimato, aggiungere alla causale la dicitura -“Anonimo”.