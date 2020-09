Poste italiane, nuovi orari per quattro uffici in provincia

Poste Italiane comunica che da lunedì 21 settembre altri quattro uffici postali della provincia di Brescia torneranno ad essere disponibili con orari ampliati rispetto a quelli adottati a seguito dell’emergenza sanitaria.

In particolare gli uffici di Zanano di Sarezzo e Tavernole sul Mella saranno di nuovo disponibili su sei giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

L’ufficio di Ponte Caffaro a Bagolino passerà invece da due a tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e quello di San Vigilio a Concesio da due a cinque giorni (dal lunedì al venerdì).

Anche in questa fase, l’azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale. Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.