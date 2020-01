Guida Gambero Rosso dei gelati, 9 insegne bresciane

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 20 gennaio, a Rimini nel corso del salone internazionale Sigep dedicato al gelato, è stata presentata la quarta edizione, per il 2020, della guida “Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso”. Nell’elenco ci sono 12 locali in più rispetto allo scorso anno che hanno ottenuto il massimo riconoscimento dei Tre Coni (55 in tutto), ma nessuno nel bresciano. Tuttavia, Brescia migliora in qualità portando nella guida due locali in più (nove in tutto) rispetto all’anno passato.

Ben quattro di questi sono in città, di cui Bedussi in via Crocifissa di Rosa, Possi in via Triumplina, Alimento in via Gallo e Ribera in via XX Settembre che conquistano i Due Coni. Altri riconoscimenti dei Due Coni anche in provincia tra il Ciocolat a Toscolano Maderno e Mille a Verolanuova. Un cono, invece, per il Vassalli di Polpenazze, Bottega del Gelato di Leno e alla Bottega del Dolce a Salò.