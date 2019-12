Brescia, nell’ex Standa ha aperto la palestra McFit

(red.) Ieri, giovedì 19 dicembre, si è svolta l’inaugurazione e da oggi, venerdì 20, gli spazi saranno già disponibili. Tra piazza Vittoria e piazza Mercato a Brescia, nel cuore del centro storico cittadino, negli spazi della vecchia Standa ha trovato posto una palestra. E’ la McFit, la prima del genere a Brescia e già presente in altre città italiane. Disposta su 2 mila metri quadrati in tre piani, darà lavoro a circa trenta addetti. Il complesso non veniva più usato da dieci anni e ora è stato riabilitato con un investimento di 2 milioni di euro.

L’operazione è stata presentata dal responsabile marketing di McFit Luca Torresan che ha partecipato all’inaugurazione con il sindaco Emilio Del Bono, l’assessore alla Partecipazione Alessandro Cantoni, quello allo Sport Fabrizio Benzoni e la showgirl Federica Nargi a fare da madrina. Da oggi, venerdì, fino al prossimo 8 gennaio la palestra sarà aperta in modo gratuito ai cittadini e in seguito propone prezzi competitivi.

E si propone di diventare un vero e proprio club, come ha illustrato il country manager Samuele Frosio. Ma non è mancata una polemica intorno all’apertura della palestra. McFit, infatti, è lo sponsor che ha sostenuto la Loveparade di Duisburg, in Germania, quella in cui perse la vita anche la bresciana Giulia Minola. E la madre Nadia Zanacchi si è detta dispiaciuta e amareggiata di questa operazione in città.