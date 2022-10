Massardi (Lega): “Regione sostiene i più fragili: 1,5 milioni per gli assistenti familiari”

Milano. Al via da questo martedì l’avviso di Regione Lombardia per poter accedere al bonus ‘Assistenti Familiari’, il contributo finalizzato all’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per l’assistente familiare iscritto nei registri territoriali presenti negli Ambiti territoriali.

“Le risorse stanziate a favore degli Ambiti territoriali, per il tramite delle Ats”, spiega Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, “sono pari a 1,5 milioni di euro mentre il destinatario di questa misura è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno. I requisiti dell’intestatario del contratto prevedono, tra l’altro, un Isee fino a 35mila euro e la residenza in Lombardia da almeno 5 anni”.

“È possibile presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma regionale Bandi Online a partire dal 4 ottobre 2022. Grazie a questa misura Regione Lombardia vuole andare incontro a chi si prende cura di un congiunto non autosufficiente, un passo fondamentale per garantire maggiori tutele a tutte le famiglie che, con grossi sacrifici, assistono le persone più fragili”, conclude Massardi.