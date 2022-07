Omicidio di Alika, martedì in piazza Duomo presidio antirazzista

Brescia. La Brescia civile si mobilita martedì 2 agosto 2022 in piazza Duomo per un presidio antirazzista organizzato dalle ore 19 alle 21 per testimoniare la propria indignazione per l’assassinio di Alika Ogorchukwu, avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio, quando Filippo Ferlazzo ha ucciso a botte un ambulante di colore.

“Razzismo è la sola parola che riusciamo a dire”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori. “Ne abbiamo cercate altre, perché non possiamo tacere, abbiamo scambiato messaggi per contrastare il dolore e insieme saremo sulla piazza. Cittadine e cittadini resistenti al razzismo e al fascismo della rete Restiamo Umani, con noi ci saranno volontari di Emergency, Anpi, Uno-Collective, Fabi, Associazione ViaMilano59, Radio Onda d’Urto e molti altri ancora che vorranno aderire”.

Affidiamo le prime riflessioni a Luigi Ciotti: “Il male non è solo di chi lo commette ma anche di chi guarda e lascia fare oppure volge lo sguardo altrove. Il male si nutre da sempre di un combinato di crudeltà e malvagità, d’indifferenza e viltà: le prime due riguardano gli autori del male, le seconde gli spettatori”.