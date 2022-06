Panchinone? No grazie: una campagna per fermarne la proliferazione

Brescia. A inventarle è stato l’ex disegnatore di automobili Chris Bangle: sono le grandi panchine o “big bench”, in italiano panchinone. In totale sono già 223, concentrate in Piemonte e Lombardia. In Valcamonica le panchinone sono già 10, spesso piazzate nei migliori punti panoramici, più altre 8 nel resto della provincia di Brescia. Sono 7 in provincia di Bergamo, 3 in quella di Sondrio e una in Trentino (che, come è noto, con il turismo non ci sa fare).

Non tutti però sono d’accordo e si moltiplicano le voci di dissenso. La campagna, nata spontaneamente, contro le panchinone rappresenta secondo i suoi sostenitori una vera e propria “risposta immunitaria”, una “reazione di rigetto”. Sul quotidiano l’Alto Adige, per esempio, è uscito un articolo a firma di Annibale Salsa, antropologo, già presidente nazionale del Cai, con giudizi pesantemente negativi. La presa di posizione di Salsa segue analoghi interventi di blogger e scrittori di montagna come Luca Rota su il Dolomite che segue un infittirsi di manifestazioni di dissenso di persone di ogni tendenza politica e culturale che si interessano di montagna. Interventi critici sono apparsi anche su media di Bergamo, Sondrio, Lecco, Pavia.

Tra la gente comune non sono pochi a considerare le panchinone una forzatura, uno sfregio anche paesaggistico, mentre alcune amministrazioni comunali e certi media locali ne tessono le lodi sulla scia dei cosiddetti “panchinisti” che vi arrivano guidati dalle loro app sui telefonini che ne hanno fatto poli di attrazione turistica. Esiste persino un “passaporto del panchinista” con il bollino da applicare.

Per dire basta alle “big bench” diverse associazioni ambientaliste, culturali, ruraliste stanno mettendo a punto una petizione unitaria che punta a far dichiarare una “moratoria”, uno stop. E Ruralpini.it, sito che difende la montagna rurale degli alpeggi e delle attività tradizionali, ha lanciato un sondaggio su facebook. Il sondaggio, partito lunedì, ha superato al momento 660 votanti e vede il No a nuove panchinone al 93%.