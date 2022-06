Donatori di sangue, le iniziative per la Giornata Mondiale

Brescia. Martedì 14 giugno è la Giornata mondiale dei Donatori di Sangue, una giornata istituita dall’Oms per ringraziare tutti i volontari che testimoniano con il loro gesto i valori di generosità e gratuità. In Italia, grazie all’opera del dr. Formentano, nel 1927 è nata Avis che con i suoi donatori persegue l’obiettivo di rendere disponibile gli emocomponenti al sistema sanitario per le cure dei malati. La ricorrenza cade nel giorno della nascita di Karl Ernest Landsteiner, capostipite della moderna immunoematologia, poiché nel 1900 ha scoperto tre dei quattro gruppi sanguigni. Questa scoperta ha reso la trasfusione una cura sicura, perché evita che il sangue del donatore possa essere incompatibile con quello del ricevente.

Avis provinciale di Brescia ha deciso di festeggiare la Giornata mondiale del Donatore di Sangue con diverse iniziative:

• Martedì 14 giugno chi si presenta presso il centro di raccolta di Brescia per la donazione riceve un simpatico omaggio.

• Inizia un’iniziativa social, che si concluderà domenica 19, in cui i donatori e volontari Avis potranno pubblicare sui social, taggando l’Avis provinciale di Brescia, una fotografia o un video che racconti la loro esperienza Avis.

• Nella notte tra il 14 ed il 15 giugno, la Loggia, palazzo rappresentativo della città, viene illuminata di rosso – grazie alla partecipazione ai festeggiamenti del Comune di Brescia.

• Martedì 14 giugno inizia un percorso di sensibilizzazione dei giovani sportivi rispetto al tema della donazione e dei corretti stili di vita, promosso da Avis provinciale di Brescia e sostenuto dal Comune di Brescia.

Avis da sempre crede nei valori dello sport e nella attività fisica come ottimo metodo per avere una vita sana e felice. Lo sport è un bene prezioso, è educazione alla salute e influisce positivamente sulla qualità della vita. Lo sport per tutti è un elemento di unione e di aggregazione, si fonda sul rispetto e sulla partecipazione, non mira al risultato ad ogni costo ma ad una sana competizione. Lo sport per tutti è a misura di persona e tiene conto delle diversità e delle possibilità di ognuno. Inoltre è da sempre un elemento di unione e aggregazione che si fonda sul rispetto e sulla partecipazione. Questi temi rappresentano il valore dell’Associazione ed i giovani rappresentano, non solo per Avis, il futuro sul quale investire.