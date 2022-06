Le donne Pd: “Dov’è la sinistra? E le femministe? Noi siamo con le molestate”

Brescia. Dove sono finite le femministe e la sinistra? Si sono chiesti nei giorni scorsi su giornali e social esponenti del centrodestra dopo alcuni episodi di molestie e di violenza. Oggi è arrivata la risposta delle donne del Pd bresciano: “Noi siamo dove siamo sempre state: dalla parte delle ragazze e delle donne, contro le molestie e la violenza, fenomeni che prescindono dal colore della pelle, dalla religione e dalle condizioni sociali!”, si legge in una nota firmata da Leila Moreschi, portavoce della Conferenza Donne Democratiche di Brescia. “Lo abbiamo detto chiaramente: i fatti di Peschiera non sono tollerabili! Una donna deve poter essere al sicuro ovunque e non rischiare di essere aggredita o molestata quando prende un mezzo pubblico, si reca sul posto di lavoro o rimane tra le mura domestiche. Tanto meno deve sentirsi in pericolo in occasione delle grandi manifestazioni di piazza, durante le quali, talvolta, si scatenano gli istinti più deprecabili nella logica del branco”.

“Nel nostro paese manca una cultura del controllo”, si legge ancora nel documento. “C’è troppo poca sorveglianza nei luoghi pubblici, soprattutto quando avvengono grandi assembramenti, come era già emerso la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano e durante la manifestazione di Rimini. La Conferenza delle Donne Democratiche da tempo denuncia la mancanza di controlli sui treni che transitano sul territorio regionale. L’assenza di telecamere di sorveglianza sul convoglio preso dalle cinque ragazzine, che tornavano da Peschiera e dirette a Milano, ne è l’ennesima dimostrazione”.

“Bene hanno fatto le vittime a denunciare subito le molestie subite e invitiamo tutte le ragazze che si trovano nella stessa situazione a seguirne l’esempio, affinché i molestatori vengano al più presto individuati”, scrivono le donne del Pd. “Inoltre, dalle testimonianze pare che la Polfer e i Carabinieri di Peschiera abbiano ignorato le numerose richieste di aiuto delle ragazze, rimbalzandosi a vicenda la responsabilità di attivare i soccorsi. È bene che venga fatta immediatamente chiarezza sul punto, perché se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare”.

“La Conferenza delle Donne Democratiche ripone piena fiducia nelle istituzioni visto che sono in corso indagini e che si stanno predisponendo misure adeguate nel prevenire il ripetersi di analoghi vergognosi episodi. Ciò che chiediamo, in sintesi, sono più controlli, e un impegno concreto delle istituzioni a contrastare una mentalità maschilista ancora troppo presente nel nostro Paese”.

“Dobbiamo, però, avere chiara, e piena consapevolezza, di ciò che sta accadendo”, conclude la nota, “perché non si può parlare semplicemente di un mero tema di ordine pubblico, ma certi episodi di molestie e violenze sulle donne, mettono in evidenza la necessità di un profondo cambiamento culturale, si dovrà, quindi, investire molto di più sul tema della cultura e della rigenerazione della nostra società, saranno necessari più interventi nelle scuole, volti a trasmettere la cultura della parità, del rispetto delle diversità e della lotta ad ogni forma di violenza. Non è con le strumentalizzazioni della destra che si cambiano le cose. Piuttosto si voti il ddl sulle molestie sessuali ancora fermo in Senato, che offrirebbe una maggiore tutela alle donne che subiscono molestie”.