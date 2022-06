Da Lumezzane la bandiera da combattimento a Nave Marceglia

Gaeta. Si è tenuta venerdì la cerimonia per la Giornata della Marina in piazza Caboto a Gaeta, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Tra queste ultime il ministro Lorenzo Guerini ed il sottosegretario Stefania Pucciarelli, il Capo di Stato Maggiore della Difesa e quello della Marina Militare.

L’occasione ha visto anche la consegna ufficiale della bandiera di combattimento a Nave Marceglia da parte di Lumezzane e dell’Anmi lumezzanese con il presidente Luigi Zamboni, accompagnato in delegazione dal sindaco Josehf Facchini insieme alla vicesindaco e al presidente del consiglio comunale.