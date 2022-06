“Le stelle arrivano in città”, cena benefica a Santa Giulia

Brescia. Stellare e tutta bresciana: sono questi gli aggettivi che più di tutti si prestano a descrivere “Le Stelle arrivano in città“, la cena-evento solidale che Chefs For Life realizza l’8 giugno alle 20.00 nell’inusuale, incredibile sede del Museo di Santa Giulia di Brescia (ingresso via Piamarta, 4).

Circondati dalla bellezza di un luogo emblematico della città di Brescia e dalle opere della mostra Weston. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi, il principale appuntamento dell’edizione 2022 del Brescia Photo Festival, gli ospiti potranno degustare un menu di altissimo profilo che esalta ed omaggia la tradizione enogastronomica bresciana. La serata partirà con un aperitivo sulla terrazza, per poi trasformarsi in cena di gala in galleria e chiudersi con l’ormai classico terzo tempo a base di Gin Tonic di nuovo in terrazza.

Saranno tutti bresciani – di nascita o di adozione – gli Chef e Pastry Chef che attraverso il loro talento esprimeranno l’eccellenza del territorio e dei suoi prodotti: Iginio e Debora Massari, Stefano Cerveni, Alberto Bertani, Luca Zuterni, Daniele Ghidini, Federico Pellizzari, Alessandro Baccanelli, Fabio Mazzolini, Antonella Varese, Nicolò Moschella, Massimo Fezzardi, Carlo Bresciani, Alberto Riboldi, Simone Frerotti, Andrea Leali e Ljubica Komlenic.

Una brigata importante, ricca di stelle e talenti emergenti, che nasce dalla collaborazione con Cibo di mezzo, che il 12 giugno proporrà, sempre al Museo di Santa Giulia un altro appuntamento, che oltre agli Chef coinvolgerà i produttori bresciani, per promuovere insieme l’enogastronomia tra i due laghi, mission dell’associazione.

Ma torniamo alle “Le Stelle arrivano in città”, perché la componente bresciana dalla cucina si estende anche agli anfitrioni della serata, nonché aiuto chef d’eccezione, Diego Toscani, Ceo di Promotica e ideatore di Chefs for Life, e Michele Grazioli, Ceo di Vedrai. giovane guru dell’intelligenza artificiale, e agli ospiti, tra cui Omar Pedrini, uno dei musicisti più amati dalla città, che porterà la sua testimonianza.

Come sempre la solidarietà è il cuore dell’evento e il ricavato di “Le Stelle arrivano in Città” andrà all’associazione onlus Beg, Bambini con Genitori in Stato di necessità 0nlus-odv, punto di riferimento per tutti i cittadini che in situazioni di separazione o divorzio, sono colpiti da problematiche personali di tipo economico, con implicazioni di tipo legale, culturale e psicologico. In particolare verrà sostenuta la Casa di accoglienza per genitori separati (presso il convento di S. Gaetano in Brescia).

Il costo della cena è di 198 euro a persona. Per info e prenotazioni: 3490688563.

“Per Chefs for Life si tratta un po’ anche di un ritorno alle origini, poiché proprio da Brescia questa cordata solidale ha preso le mosse nel 2019 con un primo evento quasi tra amici, nato dalla passione per l’alta cucina e il desiderio di fare del bene. Ora che di serate ne sono state fatte tante è bello poter ricondividere con chi ha creduto fin da subito in questo progetto i traguardi raggiunti”, afferma Diego Toscani.

“Siamo anche molto felici di sostenere attraverso questo appuntamento padri separati in difficoltà, è un modo per mettere in luce un tema importante troppo spesso trascurato se non sottovalutato”, aggiunge Ljubica Komlenic.