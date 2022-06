Albini: “Cara Meloni, noi di sinistra siamo accanto alle donne”

Brescia. Dopo i rilievi di alcuni esponenti di centrodestra, con Giorgia Meloni in testa, sul silenzio o basso profilo delle femministe e della sinistra sulle molestie su un treno avvenute tra Peschiera e Desenzano, da Brescia arriva una risposta: “Visto il malevolo dubbio dell’onorevole Giorgia Meloni su dove siano le donne di sinistra noi, donne di sinistra e femministe, siamo come sempre accanto alle donne, con la violenza maschile in tutte le sue declinazioni, contro quei gesti e quelle parole, che hanno come unico, degradante obiettivo quello di svilire e annullare”, scrive in una nota Donatella Albini, consigliera comunale di Sinistra Italiana a Palazzo Loggia.

“E’ violenza quando avviene dentro la casa”, prosegue Albini, “sotto gli occhi dei figli e delle figlie, è violenza quando avviene in un luogo pubblico, una piazza, una strada, un treno e a praticarla sono branchi di uomini, forti dell’essere tanti, ognuno si perde in quei tanti e diventa belva, che disprezza e svilisce”.

“Carissime ragazze, come molte di noi, anni fa, e come le nostre figlie, oggi, tornavate dalle risate a Gardaland e sul treno vi hanno avvolte nel telo nero della violenza, come altre donne e altre ragazze a Rimini”, conclude Albini. “Siano individuati i responsabili, si attui giustizia, anche se quella ferita rimarrà negli occhi e nel cuore di quelle ragazze, ma lasciamo stare tutto il desueto armamentario razzista, siamo seri e rigorosi, quelle giovani donne sul treno e per le strade di Rimini ci chiedono rispetto.