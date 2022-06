Qualità vita generazioni: a Brescia bene i giovani, così così bimbi e anziani

Brescia. Aosta è al primo posto tra le province italiane per il benessere dei bambini, al sesto per quello degli anziani e scivola al 37esimo, invece, per quello dei giovani.

E’ quanto emerge dalla classifica de Il Sole 24 ore dedicata alla qualità della vita nelle province per i tre target generazionali.

Piacenza guida la classifica del benessere per i giovani e Cagliari la graduatoria per quello degli anziani.

Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale classifica di fine anno, le tre classifiche (ciascuna composta da 12 indicatori) misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani.

E come è messa Brescia? Quelli che stanno meglio sono i giovani nella fascia d’età 18-35 anni, per i quali la Leonessa conquista il sesto posto su 107. Al 22esimo posto la qualità della vita degli anziani over 65, mentre va peggio alla fascia dei bambini per i quali i servizi offerti da città e provincia si collocao solo alla 51esima posizione.

Una collocazione che rileva come i servizi per i più piccoli non siano la top nè per quanto riguarda il numero di pediatri (71esimo posto), nè per spazio abitativo (74esimo), densità delle classi (74esimo), per verde pubblico attrezzato per bambino nel comune capoluogo (71esimo) nè per edifici scolastici attrezzati con mensa (70esimo).

Così così anche i servizi per gli anziani che, in numero sempre maggiore, assumono psicofarmaci, mentre patiscono la carenza di infermieri (83esimo posto) sebbene possano vantare un’ottima assistenza geriatrica (9° posto).

I giovani della fascia 18-35 anni spiccano invece per numero di imprese di e-commerce (settimo posto) di imprese che fanno e-commerce e si collocano al 14esimo per disoccupazione giovanile.