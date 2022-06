In piazza Loggia i mezzi dei Carabinieri per il 208° dell’Arma

Brescia. In occasione del 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si celebra il 5 giugno, un’esposizione di mezzi e attrezzature è stata allestita in piazza Loggia suscitando la curiosità e l’interesse dei cittadini, soprattutto dei più giovani.

Lunedì alle 10,30, preso il Comando provinciale di Brescia in piazza Tebaldo Brusato, è in programma la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità civili e militari e della cittadinanza.