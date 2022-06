Cognome della madre ai neonati: le nuove regole a Brescia

Brescia. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno, ha come noto dichiarato l’illegittimità del primo comma dell’art. 262 del Codice Civile, dove dispone l’acquisto automatico del cognome del padre nell’ipotesi in cui il riconoscimento avvenga contemporaneamente da parte di entrambi i genitori.

L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio ed al figlio adottato.

Il comune di Brescia si adegua e, a partire dal 2 giugno, come chiarito dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno, trovano applicazione i nuovi principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in materia di attribuzione del cognome.

Ecco le nuove regole.:

• il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano al figlio soltanto il cognome di uno dei due;

• in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso;

• qualora non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi si rende necessario l’intervento di un giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo sulle scelte riguardanti i figli.

I cittadini che volessero ricevere ulteriori informazioni sulla nuova disciplina per l’attribuzione del cognome possono contattare l’Ufficio Nascite del Settore Servizi Demografici del comune di Brescia ai seguenti recapiti: tel. 030.297.7771/7773 oppure ufficionascite@comune.brescia.it.