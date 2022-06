A Palazzolo fine settimana con cibo, artisti, mercatino e monumenti di notte

Palazzolo sull’Oglio. Monumenti aperti nella notte, artisti di strada e evento gourmet: con questi tre appuntamenti, previsti per sabato 4 e domenica 5 giugno, Palazzolo chiuderà Le Meraviglie della Terra del Fiume: la stagione di turismo esperienziale che da maggio ha animato i weekend cittadini.

Come sempre, chiave di volta degli appuntamenti è la collaborazione con tante realtà palazzolesi (e non solo), che offriranno momenti di intrattenimento, cultura, enogastronomia e molto altro.

La notte delle meraviglie. Grazie ai volontari cittadini, sabato 4 giugno i monumenti della città – dalla Torre del Popolo al Castello e al Torrione di Mura, passando per la Pieve e tanto altro – saranno aperti in orario straordinario dalle 19 alle 24. Un’occasione unica per delle suggestive visite, con sguardi inediti sulla Palazzolo notturna.

Mercatino degli hobbisti. Sabato 4 giugno in piazza Roma torna l’apprezzato Mercatino degli Hobbisti, con tanti stand di artigianato vario a cura di creatori locali (e non solo). Presente anche il colorato stand di abiti e accessori di seconda mano del Mercatino delle Donne di Marzo.

Artisti di strada. Dopo due anni di assenza, torna a Palazzolo sull’Oglio l’appuntamento con i migliori artisti di strada internazionali. Infatti, sabato 4 giugno dalle 19, sotto la guida di Meid Eventi, nelle piazze e strade del centro storico si terranno spettacoli di giocoleria, acrobatica e l’immancabile appuntamento con il fuoco.