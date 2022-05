Brescia, 96 onorificenze e medaglie per la festa della repubblica: ecco i nomi

Brescia. In occasione del 76° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana e per celebrare adeguatamente, insieme alla cittadinanza, i principi e i valori espressi dalla Carta Costituzionale, la Prefettura di Brescia ha organizzato una serie di iniziative in collaborazione con il comando VI Stormo Aeronautica Militare, il comando Militare Esercito Lombardia, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il comune di Brescia, l’Ufficio scolastico provinciale, le associazioni combattentistiche e d’arma, il Conservatorio Luca Marenzio e l’associazione filarmonica Isidoro Capitanio.

Alla cerimonia, alla quale interverranno le massime autorità locali, saranno schierati i gonfaloni della Città e della Provincia di Brescia, il Medagliere della Federazione del Nastro Azzurro, i Labari e Medaglieri delle Associazioni combattentistiche e d’ Arma.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10.00 in Piazza della Loggia con lo schieramento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia per gli onori alla massima autorità di governo e ai gonfaloni, cui farà seguito la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona commemorativa alla Stele di Piazza della Loggia e la lettura, da parte del prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà, del messaggio del Presidente della Repubblica. La cerimonia sarà accompagnata dalla fanfara alpina Tridentina “Walter Smussi”. La piazza sarà imbandierata e addobbata per l’occasione.

A seguire, sotto il porticato del palazzo della Loggia, il prefetto consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 25 cittadini della provincia di Brescia e le Medaglie d’Onore per 15 cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante il conflitto del 1943 1945. Questa fase sarà scandita dall’esibizione dei musicisti del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, l’Associazione filarmonica Isidoro Capitanio terrà un concerto presso il cortile del Palazzo del Broletto, sede della Prefettura. In caso di condizioni metereologiche avverse il concerto avrà luogo sotto il porticato del Palazzo della Loggia.

Il 4 giugno il prefetto provvederà a consegnare ulteriori 56 medaglie nella cerimonia che avrà luogo presso il comune di Malonno.

Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ecco i nomi a Brescia (2 giugno 2022)

BATTISTI NESTORE – BRESCIA

BELOTTI GIAN PAOLO ALBERTO – ROVATO

BELTRAMI GIUSEPPE – GARDONE VAL TROMPIA

BIANCHETTI FEDERICO – BRESCIA

BRIOLA GIANPIETRO – ORZINUOVI

CAVAGLIANO GIUSEPPINO – MONTICELLI BRUSATI

CECI STEFANO – BRESCIA

DELBASSO FERNANDA – CALCINATO

Dl RESTA DINO – PONTE Dl LEGNO

FAVA MARCO – BRESCIA

FERRARO MARIO – BRESCIA

GABOARDI LUIGI – BARBARIGA

GALLI LUIGI – GAVARDO

LANDOLFI LUCA – MONTICHIARI

MAGRI ANGELO – CARPENEDOLO

MARANTA LUIGI – (DECEDUTO) OME

MASCHERPA GIORGIO – MALEGNO

MONTANARI CARLA – MONTICHIARI

PASINI GIAN FRANCO – VOBARNO

RICCI CURBASTRO RICCARDO – ERBUSCO

ROSSETTI ALCIDE – LENO

SAVIO ELENA – MANERBIO

TADDEI TIZIANA – PARATICO

TOGNI WALTER – CHIARI

VASSALINI GIULIO – PRESEGLIE

Medaglie d’Onore ecco i nomi a Brescia (2 giugno 2022)

BALDUZZI QUIRINO SANDRO – BRESCIA

BREGOLI MARINO – ACQUAFREDDA

CANU LUIGI – GAVARDO

CHIODI GIOVANNI – BRESCIA

COSTA VIRGILIO – PALAZZOLO SULL’OGLIO

FESTA FRANCESCO – CHIARI

FUSI ATTILIO – BAGOLINO

GALESI GIUSEPPE – CASTENEDOLO

IORE FRANCESCO – CHIARI

IORE STEFANO – CHIARI

MIGLIORATI GIUSEPPE – GHEDI

MONCHIERI FRANCESCO MARIO – CONCESIO

SAVARDI BORTOLO – VEROLAVECCHIA

SAVARDI GIOVANNI – VEROLAVECCHIA

TROMBINI MASSIMO – BRESCIA

Medaglie d’Onore ecco i nomi a Malonno (4 giugno 2022)

ALBERTELLI MARCO – MALONNO

ALBERTI ANGELO – MALONNO

ALBERTI FRANCESCO – DARFO BOARIO TERME

BETTINELLI ETTORE – MALONNO

BETTINELLI FRANCESCO – MALONNO

BIANCHI FRANCESCO – MALONNO

BONA AURELIO – MALONNO

BONOMELLI ONORIO – MALONNO

CALZAFERRI GIACOMO – MALONNO

DAMIOLI PIETRO – PIANCOGNO

DONINA PIETRO ERNESTO – BIENNO

FANETTI DOMENICO – MALONNO

GELMI DELFINO – MALONNO

GELMI FAUSTINO – MALONNO

GELMI GIOVANNI 08/01/1923 – MALONNO

GELMI GIOVANNI 09/06/1915 – MALONNO

GELMI VINCENZO – MALONNO

LORENZI GIACOMO – MALONNO

MALGARIDA BORTOLO – MALONNO

MARIOTTI PIETRO – MALONNO

MININI AMBROGIO – SONICO

MOLES DOMENICO – GIANICO

MONCHIERI ANGELO – BIENNO

MONCHIERI GIACOMO – BIENNO

MORA LORENZO – MALONNO

MORA PAOLO INNOCENTE – MALONNO

MORANDI FERDINANDO – MALONNO

MORANDI FORTUNATO – MALONNO

MORANDI GIACOMO – MALONNO

MORESCHI COSTANTINO – MALONNO

MORESCHI DOMENICO – MALONNO

NODARI PIETRO – MALONNO

PANIZZOLI ANDREA – BIENNO

PANIZZOLI BORTOLO – BIENNO

PANIZZOLI CORRADO – BIENNO

RAFFAINI GIOVANNI – MALONNO

RAFFAINI LORENZO – MALONNO

ROMELE ANDREA – PISOGNE

ROMELLI GASPARE – BIENNO

ROMELLI GIOVANNI – BRENO

SALVAGNI GINO – MALONNO

SALVETTI AMBROGIO – MALONNO

SAVARDI GIO MARIA – CORTENO GOLGI

SAVARDI PIETRO – EDOLO

SILINI ANTONIO GIOVANNI – PISOGNE

TOTTOLI ALFONSO – BIENNO

TOTTOLI BATTISTA 29/02/1916 – BIENNO

TOTTOLI BATTISTA 29/07/1924 – BRENO

TOTTOLI FRANCESCO – DARFO BOARIO TERME

TOTTOLI LORENZO – BIENNO

TROMBINI ANTONIO – BIENNO

TROMBINI FAUSTINO 12/06/1914 – PIAN CAMUNO

TROMBINI FAUSTINO 01/10/1924 – ANGOLO TERME

TROMBINI GIACOMO – BIENNO

ZANA GIOVANBATTISTA – ONO SAN PIETRO

ZENONI DOMENICO – MALONNO