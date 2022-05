“Volevo fare il presidente”, giovedì lettura scenica a Palazzolo sull’Oglio

Palazzolo sull’Oglio. Giovedì 2 giugno 2022 alle ore 18,30, nel cortile del municipio di Palazzolo sull’Oglio in via XX Settembre 32 la cooperativa Filodirame propone “Volevo fare il presidente“, lettura scenica in musica di e con Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio, con brani tratti da: “ ll Presidente Mattarella, i giovani e la costituzione” di Stefano Catone; “Camilla che odiava la politica” di Luigi Garlando; “I buonisti” di Iacopo Melio; “La Resistenza spiegata ai bambini” di Francesca Parmigiani; estratti dai discorsi dei presidenti Mattarella e Pertini.

Età consigliata: dai 14 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a biglietteria.filodirame@gmail.com.

«La res publica è cosa del popolo; e il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma un insieme di persone associatosi intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del proprio interesse» (Marco Tullio Cicerone).

«I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo» (Sandro Pertini).