Una folla rosa nel centro di Brescia per Strawoman

Brescia. Si sono date appuntamento in circa 3 mila, quasi tutte donne, ma anche molti uomini, per partecipare alla terza edizione di Strawoman, la corsa che ha tinto Brescia di rosa nella mattinata di questa domenica 29 maggio 2022. Dopo il raduno in piazza Vittoria e un po’ di riscaldamento, alle 10 la partenza per i 5 chilometri da gestire alla velocità e al ritmo che ognuna preferisce.

Strawoman è una manifestazione itinerante, con date programmate in diverse località del Nord Italia, dedicata alle donne ma aperta a tutti. A Brescia sono stati cinque chilometri nel centro della città da percorrere correndo, camminando oppure passeggiando con partenza e arrivo in piazza Vittoria, tutti con lo stesso pettorale con il numero 1522, quello del servizio pubblico per le segnalazioni di violenza e stalking.