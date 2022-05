Gazebo della Lega per il sì al referendum sulla giustizia del 12 giugno

Brescia. Dopo i gazebo delle scorse settimane, la Lega torna nelle piazze lombarde anche questo weekend con centinaia tra banchetti e gazebo. I cittadini troveranno i deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, ognuno presente sul proprio territorio – informa una nota del Carroccio – e presso i gazebo sarà possibile anche effettuare il tesseramento per l’anno 2022 per la Lega Salvini Premier.

“Saranno presenti gazebo anche in provincia di Brescia“, annuncia il segretario provinciale Alberto Bertagna, “e saranno suddivisi tra i diversi Comuni, per sensibilizzare e informare i cittadini sul tema del prossimo referendum sulla giustizia del 12 giugno. Vogliamo rompere il muro del silenzio costruito attorno al referendum sulla giustizia, come Lega vogliamo informare i cittadini e convincere a votare Sì il prossimo 12 giugno per cambiare finalmente la giustizia e affrontare finalmente uno dei più grandi e finora insoluti problemi del nostro Paese”.